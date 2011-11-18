Тервиборчком більше року не реєструє депутатів

Виконавча служба зобов’язала Тернопільську обласну територіально-виборчу комісію до завтра провести засідання та зареєструвати нових депутатів обласної ради, які понад рік не можуть приступити до роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сесії облради начальник управління Державної виконавчої служби обласного Управління юстиції Ігор ШУРГОТ повідомив, що відповідну вимогу голова ТВК Сергій ІЩЕНКО отримав.

«До завтрашнього дня його зобов’язано виконати рішення суду. Суд зобов’язав ТВК ввести тих депутатів, що мали б приступити до роботи замість тих народних обранців, які після виборів до місцевих рад 2010 року стали депутатами інших рад. Якщо комісія не збереться, голова ТВК повинен надати нам прізвища тих членів комісії, які не прийшли на засідання. Тоді ми звертатимемось до суду та в правоохоронні органи», – сказав І.ШУРГОТ.

Він пояснив, що виконавча служба не може вжити якихось дій до самого голови ТВК або привести членів комісії на засідання у примусовому порядку, «оскільки рішення суду стосується не конкретних осіб, а колегіального органу, яким є територіально-виборча комісія».

І.ШУРГОТ також повідомив, що після рішення судів голова обласної ТВК уже скликав засідання, однак воно не відбулося через брак кворуму.

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Депутати облради, які спеціально викликали у сесійну залу І.ШУРГОТА, його доповіддю залишилися незадоволеними.

«Уже рік ми спостерігаємо бездіяльність ТВК, уже рік депутати не можуть приступити до роботи. Ми не бачимо конкретної роботи правоохоронних органів та виконавчої служби, які б мали вирішити цю проблему, адже не виконуються рішення судів, які зобов’язують ТВК зареєструвати нових депутатів», – сказав депутат облради від ВО «Свобода» Володимир СТАЮРА.

Його однопартієць Леонід БИЦЮРА додав, що у даній ситуації в обласної ради також є претензії і до Центральної виборчої комісії.

«Облрада чотири рази зверталася у ЦВК, однак там не зуміли організувати розгляд цього питання, за внесення його в порядок денний постійно бракувало голосів. Тоді як нещодавно, 7 листопада у ЦВК надійшла скарга від депутата Вінницької облради. Вона була одразу розглянута і в ЦВК прийняли рішення про розпуск Вінницької ТВК. Такі факти свідчать про вибіркове застосування законодавства та політичну заангажованість ЦВК», – вважає Л.БИЦЮРА.

Він також повідомив, що представники ВО «Свобода» після виходу з лікарняного голови облради Олексія КАЙДИ планують доручити йому звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою достроково припинити повноваження чинного складу ЦВК як органу, який є політично заангажованим і який працює із порушенням законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова обласної територіальної виборчої комісії Сергій ІЩЕНКО, який 10 місяців не приходив на засідання облради, оприлюднив з трибуни рішення про реєстрацію та визнання депутатами облради двох осіб – представника ВО «Свобода» Івана ДРУЗЯ та представника Партії регіонів Олександра ЧАЧО.

До цього не могли приступити до виконання повноважень троє нових депутатів від «Єдиного центру», по одному – від УНП та Партії регіонів і 14 - від ВО «Свобода».

Чисельність облради, поки не оголошено повноважень решти кандидатів, - 91 депутат.

Позачергові вибори у Тернопільську облраду відбулися 15 березня 2009 року. У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ невдовзі відмовився від своїх мандатів, відтак чисельність ради до проведення місцевих виборів 2010 року складала 108 депутатів.