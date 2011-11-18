Королевська: розрахунки за газ у рублях підірвуть економіку

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталя КОРОЛЕВСЬКА вважає неприпустимим і помилковим рішення українського уряду щодо переходу на розрахунки за газ з Росією у російських рублях.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю Рівненській обласній державній телерадіокомпанії вона висловила думку, що таке рішення уряду зумовлено тим, що світові фінансові організації уже не довіряють Україні і не хочуть давати доларові кредити.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що нині Україна не має вільного обігу рублів, не одержує рублів за свої товари, тому змушена буде долари міняти на рублі, щоб за них купити газ. Тобто фактично потрібно буде вводити ще одну валюту в країні, що може негативно позначитися на стабільності гривні, адже саме доларизація країни допомагала утримувати курс національної валюти.

«І ми наполягатимемо на тому, щоб це питання розглядали в парламенті, щоб ми почули пояснення, для чого уряд приймає таке рішення, тому що вважаємо, що це додатковий крок до економічного дефолту України», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат також зазначила, що проведення земельної реформи так, як задекларував нинішній уряд, неприпустиме, зокрема, це стосується продажу землі. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, цього не можна робити при нинішньому рівню корупції в країні і тій недовірі до влади, яка панує у суспільстві.

Це саме стосується намірів уряду приватизувати українську газотранспортну систему у формі створення міжнародного консорціуму. Адже, на її думку, земля і ГТС – стратегічні ресурси держави, і якщо їх втратити, то цим самим можна забрати майбутнє в українського народу.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також повідомила, що опозиційні сили готуються до всеукраїнського страйку 1 грудня під назвою «Переоблік влади», коли підприємці на певний час припинять роботу і повісять відповідні таблички біля свої офісів і робочих місць, а водії об 11 годині подадуть відповідний сигнал з автомобілів.