На суд до Луценка не прийшли судді

Печерський районний суд Києва сьогодні змушений був перенести на 21 листопада розгляд справ колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА через відсутність двох членів судової колегії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на початку засідання суду оголосив головуючий на процесі суддя Сергій ВОВК, зауваживши, що двоє його колег перебувають у нарадчій кімнаті для прийняття рішення за іншими кримінальними справами.

21 листопада засідання суду має розпочатися о 9.10.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Дотепер більшість свідків у справі за цим епізодом заявляла, що порушень під час працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.

Крім того, ряд свідків заявляв, що не можуть дати свідчень по суті звинувачення.