Донецькі чорнобильці: ще жоден регіонал до нас не прийшов

Донецькі чорнобильці хочуть об’єднатися з львівськими і дніпропетровськими та провести спільну акцію протесту.

Про це повідомив у програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на ТВі представник ініціативної групи чорнобильців у Донецьку Володимир СУМАРУКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Також він повідомив, що долею голодуючих земляків досі не поцікавився жоден вихідець з Донецька, який має владні повноваження:

«Жоден «регіонал» не прийшов і не запитав – хлопці, що ви тут робите» - сказав чорнобилець.

За словами В.СУМАРУКОВА, інші політичні сили цікавляться пікетувальниками.

«Але ми не висуваємо жодних політичних вимог. Ми хочемо жити в правовій державі» - підкреслив В.СУМАРУКОВ. За його словами, в регіоні живуть 7 тис. 200 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які отримали рішення судів, а загалом в Донецькій області -14 тис. чорнобильців.

Як повідомлялося, чорнобильці обурені невиконанням «чорнобильського» закону і тим, що держава не виплачує їм передбачених цим законом коштів. Більше того - не виплачуються кошти за судовими рішеннями.