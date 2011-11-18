Азаров передумав летіти до Луганська - піде у ВР
10:10, 18 листопада 2011Політика
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Мав читати лекцію студентам
Запланована на сьогодні робоча поїздка прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Луганська не відбудеться.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, поїздку скасовано у зв`язку з участю прем`єра в засіданні парламенту.
Як повідомляв УНІАН, у ході робочої поїздки до Луганська планувалася участь прем`єра у відкритті кардіологічного центру. Також М.АЗАРОВ повинен був відвідати Центр адміністративних послуг і прочитати лекцію студентам Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
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