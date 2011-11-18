Як стати нардепом: клятва на крові плюс 7-8 мільйонів?

Депутати Верховної Ради VI скликання, незалежно від своєї партійної приналежності, прогнозують, що місце у виборчих списках кандидатів у депутати на майбутніх парламентських виборах коштуватиме до 8 млн. дол.

Про це повідомляє "Газета по-українськи" (від 18 листопада 2011 року).

"За інформацією з багатьох областей, голови облдержадміністрацій оголосили "конкурс" кандидатів від влади на мажоритарні округи. Ніби ще не прийняли остаточне рішення про суму "внесків". Губернатори збирають із кандидатів-мільйонерів від 2 до 7 мільйонів доларів залежно від області. Багато бізнесменів відмовляються, бо не розуміють, хто прийматиме остаточне рішення про їхню участь у виборах - голова облдержадміністрації, керівники уряду чи чиновники Адміністрації Президента", - сказав заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Політтехнологи припускають, що за 1 млн. дол. можна провести кандидата лише в сільському мажоритарному окрузі. Але зараз рейтинг претендента на окрузі має бути не менш як 30%. Крім того, необхідно домовитися про підтримку з владою.

"Над скупкою місць з півроку працюють і депутати-"тушки", і "свої". Обраховували, що на середній округ витрачатимуть від 2 до 8 мільйонів доларів. Це якщо не буде конкурента-мільярдера. Інакше суми виростуть у кілька разів", - вважає народний депутат Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС).

Позафракційний депутат ВР Леонід ГРАЧ додав, що влада також використовує "грошовий" механізм для включення до списків. "Треба віднести 7-8 мільйонів доларів, якщо балотуватимешся за списком, і 3-4 - по мажоритарці. Більше шансів і менш затратно для нервів потрапити у парламент за списком. Але кандидат має поклястися на крові, що їхній. Чужих не приймають. Усім цим займається найближче оточення ЯНУКОВИЧА - верхівка партії, фракції та Адміністрації Президента", - зазначив він.

Л.ГРАЧ заявляє, що Партія регіонів обіцяє кандидатам у депутати забезпечити адміністративну підтримку, формування всіх виборчих структур, позитивні результати під час підрахунку голосів, судовий супровід. Окрім цього, деякі чиновники заклали кошти на підтримку виборчої програми потрібних людей у місцевих бюджетах - до 20 млн. грн. на кожного.