Тимошенко зроблять рентген тільки за рішенням суду

Міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО заявляє, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО поза межами СІЗО необхідне рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.АНІЩЕНКО заявив сьогодні під час Години запитань до уряду.

«Щоб обстежити її (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) рентгенологічно та томографічно - для цього потрібне доручення чи рішення Апеляційного суду м. Києва. І ми готові надати допомогу, якщо отримаємо рішення Апеляційного суду», - сказав міністр охорони здоров’я.

Він наголосив, що ані комісія МОЗ, яка проводила обстеження Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО, ані саме міністерство не виконує жодних політичних замовлень.

За словами О.АНІЩЕНКА, керівництво пенітенціарної служби вирішує, кого допускати до Ю.ТИМОШЕНКО для надання медичної допомоги.

Він додав, що медики понад 20 разів приходили у СІЗО, щоб обстежити Ю.ТИМОШЕНКО, однак вона погоджувалась на обстеження лише 5 разів.

О.АНІЩЕНКО додав, що екс-прем’єру встановлено діагноз та призначене лікування, яке їй надається.

Міністр охорони здоров’я також зауважив, що у висновках комісії МОЗ надані рекомендації про необхідність проведення Ю.ТИМОШЕНКО магнітно-резонансної томографії.

У свою чергу захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО спростував слова міністра і попросив надати копію документів, в яких це вказано.

У відповідь міністр охорони здоров’я наголосив, що не збирається сперечатися з С.ВЛАСЕНКОМ з цього питання.

«Я кажу те, що я добре знаю і що знають мої колеги. Зверніться до суду й отримайте цей документ», - додав міністр, звертаючись до С.ВЛАСЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Юлії ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела дослідження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці МОЗ, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

14 листопада С.ВЛАСЕНКО назвав зловживаннями проведення слідчих дій із хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО сьогодні заявила, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

15 листопада С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО не надають медичну допомогу.