У ЦВК підвищення прохідного бар'єру назвали дискримінаційним
Магера коментує новий закон про вибори
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА вважає "дискримінаційним" положення ухваленого вчора закону про вибори народних депутатів щодо підвищення прохідного бар`єру для партій за умови заборони виборчих блоків.
Таку думку А.МАГЕРА висловив в інтерв`ю радіо "Свобода",коментуючи законодавчу норму про підвищення з 3% до 5% прохідного бар`єру для учасників парламентських виборів.
"Звісно, що за умови скасування виборчих блоків на ці парламентські вибори і за умов відсутності законодавства, яке б дозволяло об’єднання політичних партій, ця норма є дещо дискримінаційною. Але, знову ж таки, це був продукт компромісу", - сказав А.МАГЕРА.
Водночас заступник голови ЦВК переконаний, що рано чи пізно Україна прийде до пропорційної системи виборів з відкритими регіональними списками. "Рано чи пізно ми до цього все одно прийдемо. Але вибори в 2012 році пройдуть саме за змішаною системою. І до цього треба готуватися політикам, виборцям, суспільству. Питання тільки в тому, щоб завчасно всі процедури були дотримані. Зокрема, завчасно були утворені виборчі дільниці, територіальні виборчі округи. Виборці наперед повинні знати, де їхній виборчий округ, де їхні виборчі дільниці з тим, щоб не було жодних нарікань", - зазначив він.
На думку А.МАГЕРИ, в цілому до закону про вибори народних депутатів «можна мати певні претензії». «Але давайте не будемо забувати про те, що це є певний компроміс, продукт компромісу багатьох сил парламенту, і що за нього проголосувало 366 голосів – це понад 90 відсотків від усіх депутатів. Звичайно, є рішення Конституційного Суду України від 1998 року, яким Конституційний Суд України тоді звернув увагу парламенту на те, що, все ж таки, правильнішим було б виписати в законі норму, за якою особа може балотуватися або за списком, або в мажоритарному окрузі. Але положення проголосоване таке, яке є", - резюмував А.МАГЕРА.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».
Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.
Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.
Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.
Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат за мажоритарним округом, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».