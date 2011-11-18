У ЦВК підвищення прохідного бар'єру назвали дискримінаційним

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА вважає "дискримінаційним" положення ухваленого вчора закону про вибори народних депутатів щодо підвищення прохідного бар`єру для партій за умови заборони виборчих блоків.

Таку думку А.МАГЕРА висловив в інтерв`ю радіо "Свобода",коментуючи законодавчу норму про підвищення з 3% до 5% прохідного бар`єру для учасників парламентських виборів.

"Звісно, що за умови скасування виборчих блоків на ці парламентські вибори і за умов відсутності законодавства, яке б дозволяло об’єднання політичних партій, ця норма є дещо дискримінаційною. Але, знову ж таки, це був продукт компромісу", - сказав А.МАГЕРА.

Водночас заступник голови ЦВК переконаний, що рано чи пізно Україна прийде до пропорційної системи виборів з відкритими регіональними списками. "Рано чи пізно ми до цього все одно прийдемо. Але вибори в 2012 році пройдуть саме за змішаною системою. І до цього треба готуватися політикам, виборцям, суспільству. Питання тільки в тому, щоб завчасно всі процедури були дотримані. Зокрема, завчасно були утворені виборчі дільниці, територіальні виборчі округи. Виборці наперед повинні знати, де їхній виборчий округ, де їхні виборчі дільниці з тим, щоб не було жодних нарікань", - зазначив він.

На думку А.МАГЕРИ, в цілому до закону про вибори народних депутатів «можна мати певні претензії». «Але давайте не будемо забувати про те, що це є певний компроміс, продукт компромісу багатьох сил парламенту, і що за нього проголосувало 366 голосів – це понад 90 відсотків від усіх депутатів. Звичайно, є рішення Конституційного Суду України від 1998 року, яким Конституційний Суд України тоді звернув увагу парламенту на те, що, все ж таки, правильнішим було б виписати в законі норму, за якою особа може балотуватися або за списком, або в мажоритарному окрузі. Але положення проголосоване таке, яке є", - резюмував А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат за мажоритарним округом, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».