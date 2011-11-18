В Україні зняли фільм про Кирила

У неділю, 20 листопада, о 21.30 на Першому національному телеканалі відбудеться прем`єра документального фільму "Патріарх" – про життєвий шлях патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН в українському телевізійному агентстві «Профі ТВ» (генеральний продюсер Анна БЕЗЛЮДНА), фільм знято до 65-річного ювілею патріарха КИРИЛА, за підтримки Синодального інформаційного відділу РПЦ. Автор фільму - Олександр ЛУК’ЯНЕНКО.

У день ювілею предстоятеля РПЦ - 20 листопада - українські телеглядачі дізнаються про те, як знайомство з пастирем змінило життя багатьох людей. Про патріарха розкажуть космонавт Андрій БОРИСЕНКО, диктор центрального телебачення СРСР Ігор КИРИЛОВ та рок-музикант Олег КАРАМАЗОВ.

Також про свої враження від зустрічі з патріархом Московським у фільмі розповідають служителі Церкви. Зворушливими історіями діляться і прості віряни – дорослі та діти.

Крім того, у фільмі звучать фрагменти із проповідей патріарха, в яких він розповідає про причини Чорнобильської катастрофи; про громадянське протистояння, котре призвело до мільйонів невинних жертв; про Бутовський полігон, що став братською могилою для тисяч репресованих вірян та священників.