Литвин виступає за введення «драконівських» податків на розкіш

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підтримує ідею запровадження податку на розкіш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю телеканалу “Рада”.

“За нинішніх умов поляризації треба ввести “драконівські” податки, я вважаю, на розкіш - на яхти, на дорогі автомобілі, хутра, діаманти, золото і таке інше”, - сказав він.

В той же час голова ВР зауважив, що це потрібно не для того, аби в країні не було заможних людей, а для того, щоб якомога менше було бідних. В.ЛИТВИН нагадав, що в 90-х роках минулого століття були певні труднощі з виплатою пенсій і запровадження податку на розкіш певним чином допомогло наповнити Пенсійний фонд.

В.ЛИТВИН висловив сподівання, що уряд найближчим часом внесе цей законопроект у парламент, аби їх наміри не стали “парою в гудок”. “Я вважаю, що це рішення потрібно ухвалити, можливо, навіть з прийняттям бюджету”, - додав спікер.