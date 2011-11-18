На Полтавщині Табачнику піднесли гарбуза

Сьогодні в Полтавській області на базі Пирятинського ліцею міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК провів нараду для вчителів Полтавської, Київської, Харківської, Сумської, Черкаської, Чернігівської областей, на якій обговорювався зміст проекту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Про це повідомили у прес-службі Полтавської обласної державної адміністрації.

У свою чергу керівник Пирятинської районної організації партії «Фронт Змін» Владислав ГУЛЕНКО повідомив, що активісти парторганізації разом з іншими опозиційними силами влаштували масовий пікет проти приїзду Д.ТАБАЧНИКА.

У будівлі ліцею зібралося близько 100 чоловік, які тримали в руках транспаранти з вимогою відставки міністра. Опозиція зустріла Д.ТАБАЧНИКА із символічним подарунком - гарбузом і вигуками «Ганьба!». Мітингуючі після пікету залишили гарбуз на сходинках ліцею.