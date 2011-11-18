Саміт Україна-ЄС ще ніхто не відміняв

Європейський Союз не приймав рішення про скасування запланованого на 19 грудня саміту з Україною у Києві.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сьогодні у Варшаві сказав голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕРА.

Він відзначив, що ЄС визначив дату грудневого саміту, зауваживши, що, за його даними, нічого в цій справі поки що не змінилося.

"Прогнозується, що відбудеться", - сказав він.

"Саміти не повинні обов'язково відбуватися лише коли є позитивна атмосфера", - додав посол ЄС в Києві, зауваживши, що це щорічна подія.

Водночас Ж.ТЕЙШЕРА не виключив можливості, що європейські політики через досі невирішену справу ув'язненої вже більше трьох місяців Юлії ТИМОШЕНКО можуть відмовитися від проведення грудневого саміту з Україною, але не уточнив, коли може бути ухвалене остаточне рішення та від чого це залежатиме.

"Я не знаю, все може бути у житті... це не моє рішення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада України відмовилася декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою на початку жовтня до семи років позбавлення волі була засуджена Ю.ТИМОШЕНКО, що мало забезпечити її звільнення та парафування договору про асоціацію між Україною та ЄС на грудневому саміті.

Представник Польського Президентства в ЄС на умовах анонімності сказав агентству УНІАН, що в таких умовах європейські політики можуть скасувати запланований на 19 грудня саміт в Києві.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, коментуючи справу, назвав все ще можливим парафування документу, але, за його словами, це залежатиме від внутрішньої ситуації в Україні.