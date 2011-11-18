НРУ: зміна закону про вибори є маніпуляцією в дусі диктатури

Зміна Закону України «Про вибори народних депутатів» є маніпуляцію в дусі диктатури.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політичної ради Народного руху України.

“17 листопада депутатська група НРУ не голосувала за закон про вибори, в котрому вбачає відхід від раніше завойованих демократичних позицій. Ми переконані в тому, що попередній закон краще забезпечував контроль за виборчим процесом. Свого часу він був високо оцінений світовою спільнотою та європейськими інституціями. Нинішня влада зробила все, щоб переписати новий закон про вибори під себе. Очевидно, що від нього виграє лише партія влади», - наголошується в заяві. Як зазначають рухівці, «згідно з новим законом, скасування виборчих блоків на ці парламентські вибори і за умов відсутності законодавства, яке б дозволяло об’єднання політичних партій, ця норма дискримінує право на представництво у Верховній Раді України більшості партій”.

У НРУ вважають, що підвищення прохідного бар’єру з 3% до 5% робить парламент закритою інституцією для кількох великих партій.

“Більше того, при такому відсотковому бар’єрі голоси більшості українських громадян не будуть враховані, а відійдуть до партій-переможниць, що, на наше переконання, не є демократичним. Завдяки прийнятому закону зі змішаною системою Партія регіонів прагне забезпечити більшість в наступному парламенті, оскільки, на відміну від попередньої пропорційної системи, рушійною силою на наступних виборах стануть фінансові можливості олігархів, безпрецедентні зловживання адміністративним ресурсом і корупційні схеми. Це повернення у 2002 рік, коли опозиція перемогла на виборах, а більшість була створена під тодішнього Президента Л.КУЧМУ, завдяки мажоритарникам-тушкам”, - наголошують у партії.

НРУ виступає також проти того, що виборчий закон змінений менше, ніж за рік до проведення виборів народних депутатів України. Такої ж позиції дотримується і Венеціанська комісія, зазначається в заяві.

”Існує правило, згідно з яким в демократичній державі не можуть змінювати правила гри напередодні кожних виборів. Вони можуть діяти вже на наступних виборах, а не на тих, що мають відбутися. Прийнявши новий закон про вибори, влада вкотре наступила на горло демократичним принципам і продовжує будувати авторитарний режим”, - наголошується у заяві.

У НРУ розцінюють це як виклик українському суспільству і відхід від раніше анонсованого європейського напрямку. У цій ситуації НРУ закликає демократичні сили до консолідації та висунення єдиних кандидатів на всі мажоритарні округи.

“Тільки у такий спосіб ми отримаємо можливість перемогти на наступних виборах”, - резюмується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – від НУ-НС, 24 – від КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народної партії – 20, позафракційні – 18.