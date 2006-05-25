”Громадська думка” оприлюднить результати опитування киян щодо діяльності нової влади. Прес-конференція в УНІАН

О 12:00 відбудеться прес-конференція на тему: „Результати опитування громадської думки киян стосовно діяльності нової влади м. Києва” (Інформаційне аналітичне агентство „УНІАН”, вул. Хрещатик, 4). Прес-конференцію проводять: · Ганна Залізняк – директор науково-аналітичного центру соціологічних досліджень „Громадська думка”. · Олександр Іванченко - заступник директора науково-аналітичного центру соціологічних досліджень „Громадська думка”.

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