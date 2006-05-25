”Громадська думка” оприлюднить результати опитування киян щодо діяльності нової влади. Прес-конференція в УНІАН

10:13, 25 травня 2006
Політика
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О 12:00  відбудеться прес-конференція на тему: „Результати опитування громадської думки киян стосовно діяльності нової влади м. Києва” (Інформаційне аналітичне агентство „УНІАН”, вул. Хрещатик, 4).

Прес-конференцію проводять:

·       Ганна Залізняк – директор науково-аналітичного центру соціологічних досліджень „Громадська думка”.

·       Олександр Іванченко  - заступник директора науково-аналітичного центру соціологічних досліджень „Громадська думка”.

 

 

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