”Громадська думка” оприлюднить результати опитування киян щодо діяльності нової влади. Прес-конференція в УНІАН
10:13, 25 травня 2006Політика
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О 12:00 відбудеться прес-конференція на тему: „Результати опитування громадської думки киян стосовно діяльності нової влади м. Києва” (Інформаційне аналітичне агентство „УНІАН”, вул. Хрещатик, 4).
Прес-конференцію проводять:
· Ганна Залізняк – директор науково-аналітичного центру соціологічних досліджень „Громадська думка”.
· Олександр Іванченко - заступник директора науково-аналітичного центру соціологічних досліджень „Громадська думка”.
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