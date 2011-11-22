ЄС: Успіх саміту напряму залежатиме від ситуації з Тимошенко

Успіх грудневого саміту Україна-ЄС напряму залежатиме від вирішення в Україні ситуації з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Президент Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ підкреслила, що Європа була шокована тими рішеннями, які були прийняті під час судового процесу над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

«У Європі переважав погляд, що ТИМОШЕНКО та її колеги стали жертвами процесу політичної нейтралізації», - сказала Президент Литви.

При цьому Д.ГРІБАУСКАЙТЕ зауважила, що зараз говорить від імені ЄС: «Це і є тією промовою і новиною, яку мене просили і уповноважували донести до вас від імені Європейського Союзу».

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ підкреслила, що Європа вважає, що Україна ще не знайшла рішення політичних проблем, особливо щодо прийняття поправок до Кримінального кодексу. Тому Європа просить Україну забезпечити справедливий розгляд апеляційних позовів щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО, сказала вона.

«І через те успіх і проведення самого саміту, запланованого на грудень місяць, залежатиме від того, як Україна зможе показати свою спроможність надалі жити в самому дусі асоціації», - сказала Д.ГРІБАУСКАЙТЕ. При цьому вона підкреслила, що Литва розуміє, наскільки це складне питання і готова допомагати Україні.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади впродовж трьох років після відбування покарання.

Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочне розгляд скарги екс-прем’єра на вирок Печерського райсуду.