«Беркут» перешкоджає опозиційним нардепам встановити намет на Майдані

Близько 30 співробітників «Беркуту» перешкоджають народним депутатам від опозиції Андрію ПАРУБІЮ та Олесю ДОНІЮ встановити символічний намет на честь 7-ї річниці початку масових акцій протесту на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 прихильників Конгресу українських націоналістів, «Нашої України», Української народної партії та інших партій зібралися на Майдані Незалежності перед Головпоштамтом, аби провести акцію «Свободу не спинити» з нагоди 7-ї річниці початку масових акцій протесту на Майдані Незалежності. Вони тримають численні партійні прапори, а також скандують «Свободу не спинити».

Після того, як народний депутат від «Нашої України» А.ПАРУБІЙ разом з декількома іншими мітингувальниками спробував встановити символічний намет на честь річниці Майдану, декілька десятків бійців «Беркуту» піднялися з підземного переходу на Майдані і оточили у щільне кільце, перешкоджаючи йому робити будь-що.

Люди, які намагаються встановити намет, декілька разів переходили з одного місця на інше на майданчику навпроти Головпочтампту, однак бійці «Беркуту» продовжують перешкоджати. При цьому на певний час в кільце потрапили декілька фотокореспондентів, і лише після того, як вони почали говорити, що виконують свої професійні обов’язки, їх випустили з оточення.

Зараз імпровізований мітинг на Майдані Незалежності продовжується. Народні депутати, зокрема Олесь ДОНІЙ та інші представники опозиційних політичних партій, закликають «беркутівців» «звільнити» А.ПАРУБІЯ, однак ті не рухаються з місця.

У своєму виступі О.ДОНІЙ заявив, що «Майдан – це символ боротьби і протесту, а влада боїться Майдану і тому не дозволяє проводити мирну акцію».

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Україні відзначається День Свободи.