Беркутівці вишикувалися поперек місця, де у 2004 стояла помаранчева сцена

На Майдані Незалежності в Києві, де відбуваються мітинги прихильників та противників Помаранчевої революції, вишикувалися співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут»

Як передає кореспондент УНІАН, вони також одягли на голови захисні шоломи.

Бійці «Беркуту» у кілька шеренг стали поперек місця, де в 2004 році стояла помаранчева сцена, відгородивши таким чином представників Загальновійськового союзу від прихильників Помаранчевої революції, які проводять свій мітинг навпроти Головпоштамту.

Крім того, вздовж будівлі Головпоштамту в колону вишикувались військовослужбовці внутрішніх військ МВС України.

На запитання журналістів, навіщо відбуваються «ці маневри», відповіді отримано не було.