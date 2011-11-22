Беркутівці вишикувалися поперек місця, де у 2004 стояла помаранчева сцена
19:00, 22 листопада 2011Політика
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Одягли на голови захисні шоломи
На Майдані Незалежності в Києві, де відбуваються мітинги прихильників та противників Помаранчевої революції, вишикувалися співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут»
Як передає кореспондент УНІАН, вони також одягли на голови захисні шоломи.
Бійці «Беркуту» у кілька шеренг стали поперек місця, де в 2004 році стояла помаранчева сцена, відгородивши таким чином представників Загальновійськового союзу від прихильників Помаранчевої революції, які проводять свій мітинг навпроти Головпоштамту.
Крім того, вздовж будівлі Головпоштамту в колону вишикувались військовослужбовці внутрішніх військ МВС України.
На запитання журналістів, навіщо відбуваються «ці маневри», відповіді отримано не було.
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