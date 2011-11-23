Свідок: Те, за що судять Луценка, практикується вже 20 років

Принцип зарахування загального цивільного стажу осіб, які працюють у МВС, до міліцейського стажу було започатковано ще 20 років тому - з перших років незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на допиті у Печерському суді в якості свідка у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА заявив колишній головний інспектор відділу комплектування центрального апарату міністра, департаменту кадрового забезпечення МВС України Ярослав УСІК.

«Ця практика почалася з незалежності України і діє зараз», - зазначив він.

За словами свідка, до його функціональних обов’язків на посаді входила підготовка пенсійних документів, пенсійних розрахунків, які складалися у відповідності до інших документів особи та віддавалися для подальшого розрахунку пенсії та перевірялися керівником управління, в якому він працював.

Я.УСІК зазначив, що документи про пенсійне забезпечення колишнього водія екс-міністра внутрішніх справ України Леоніда ПРИСТУПЛЮКА були складені на підставі його послужного списку в особовій справі з дотриманням відповідних правил. «Порушення законодавства при складанні пенсійного розрахунку не було… Незаконну вислугу років я би не підписав», - сказав свідок, зауваживши, що будь-яких вказівок від міністра чи інших осіб щодо Л.ПРИСТУПЛЮКА він не отримував.

Наразі суд продовжує допит чергового свідка у справі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.