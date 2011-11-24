Де ті "обертні", що катували учасника Дня Свободи?

Народний депутат (фракція НУ-НС), лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вимагає від Генерального прокурора Віктора ПШОНКИ і керівника МВС Віталія ЗАХАРЧЕНКА перевірити інформацію про катування Директор Асоціації дослідників голодоморів в Україні Олександра УШИНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «За Україну!», про це йдеться у депутатському запиті політика на ім’я Генпрокурора і голови МВС.

«Коли в країні різко зростає злочинність, щоденно з’являється інформація про замовні вбивства, головними завданнями міліції стало перешкоджання політичній діяльності й боротьба проти мирних громадян», – наголосив народний депутат, додавши, що громадськість шокувала інформація «про катування «правоохоронцями» одного з учасників святкування Дня Свободи».

Як повідомляв УНІАН, учора Директор Асоціації дослідників Голодоморів в Україні, заступник голови Української республіканської партії (УРП) О.УШИНСЬКИЙ звернувся до прокурора міста Києва Анатолія МЕЛЬНИКА, Уповноваженого ВР із прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які під час святкування Дня свободи на Майдані Незалежності, брутально схопили його та піддали тортурам.

"Кілька чоловік схопили мене за руки і цинічно перекинули, як непотріб, через паркан прямо на проїжджу частину вулиці Хрещатик. Люди в чорному збили мене з ніг і волоком, завдаючи фізичного болю, затягли у приватний мікроавтобус синього кольору. При цьому поклали мене на проході між сидіннями обличчям до підлоги", - наголосив О.УШИНСЬКИЙ.

"Один з них тримав мене двома руками за горло, придушуючи до хрипоти. Два інших колінами видавлювали повітря з легень, а четвертий кричав і з силою топтався по ногах. Маючи давнє поранення легені, я благав їх не душити мене і зателефонувати керівнику Київського спецпідрозділу "Беркут" - полковнику міліції Володимиру ОЛЕКСАНДРОВУ, на що вони відповіли: "Мы сюда приехали из Чернигова и никому звонить не собираемся", – розповів заступник голови УРП.

За його словами, знущання тривали близько 30 хвилин.