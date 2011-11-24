Тарасюк вважає, що влада готує запасний аеродром

Голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що поява у ЗМІ інформації про те, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не братиме участі у саміті Україна-ЄС 19 грудня, а поїде до Москви на засідання Міждержавної ради ЄврАзЕС, свідчить про те, що українська влада готує «запасний аеродром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК сказав сьогодні на прес-конференції.

«Така поширена дезінформація або інформація свідчить про те, що українська влада готує запасний аеродром на випадок, якщо саміт (саміт Україна – ЄС) не відбудеться», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що МЗС України не підтвердило факту підготовки закордонного візиту В.ЯНУКОВИЧА на час проведення саміту Україна – ЄС.

У Європейському Союзі також підтвердили, що до Єврокомісії не надходило інформації про перенесення дати проведення саміту Україна – ЄС, додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело у секретаріаті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, що відбудеться 19 грудня у Москві.

У ЄврАзЕС агентству УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у засіданні у Москві.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають інформації про візит В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

19 грудня у Києві має відбутися саміт Україна-ЄС.