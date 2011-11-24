Опозиція вимагає від Януковича парафувати Угоду з ЄС

Опозиція вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити парафування та підписання Україною Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це заявив лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, повідомили УНІАН у прес-служба партії.

Він наголосив, що через багато років Україна нарешті підійшла до історичного етапу, який відкриває державі можливості для реальної інтеграції в Європу. «Відповідає це особистим інтересам Президента чи ні, але таке зближення з ЄС відповідає інтересам українського народу. Влада зобов’язана виконувати офіційно проголошений курс держави на євроінтеграцію», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Українське керівництво повинно відмовитись від інтриг, спрямованих на фактичний зрив саміту Україна-ЄС 19 грудня. Якщо глава держави напередодні історичної події на пряме запитання про свою участь у саміті не дає прямої відповіді, то це свідчить або про недолугу спробу влади шантажувати Європу, або про рух в протилежному від ЄС напрямі - в Радянський Євразійський Союз, до радянського минулого», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що відмова від парафування угоди з ЄС «розв’язує руки владі, дає їй карт-бланш на подальше згортання демократії в Україні, політичні репресії та знищення опозиції».

Лідер «Фронту Змін» закликав В.ЯНУКОВИЧА публічно чітко засвідчити свої наміри щодо парафування Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС 19 грудня. «Європейці неодноразово заявляли, що вони до цього готові», - зазначив він.