Лукашенко - вченим: якщо ви такі розумні, то чому такі бідні?

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО зажадав до кінця року представити йому концептуальні підходи до подальшого розвитку наукової сфери в країні.

Про це повідомляє прес-служба Президента Білорусі за підсумками зустрічі з науковою громадськістю країни, що відбулася 24 листопада .

Зокрема, на зустрічі з науковцями О.ЛУКАШЕНКО заявив: «По-перше, чому Білорусь за збереженою і навіть примноженою з радянських часів інфраструктурою науки, її стабільного державного фінансування, багатотисячну армію академіків, докторів і кандидатів не може вирватися в лідери з виробництва високотехнологічної продукції? Що заважає вченим працювати так само, як ваші колеги працюють в Китайській Народній Республіці, Кореї, Індії, інших державах, завдяки яким ці країни семимильними кроками йдуть шляхом технічного прогресу, залишивши далеко позаду «стару» Європу і Штати?».

Він закликав учених разом розібратися, в чому тут проблема: у невірному визначенні напрямів досліджень чи в елементарному невмінні та небажанні просувати корисні розробки в життя і заробляти на цьому непогані дивіденди.

«Пора вже білоруським ученим обернутися лицем до життя, щоб буквально кожен громадянин, багато в чому за рахунок податків якого ви існуєте, побачив плоди вашої праці», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.

На думку Президента Білорусі, в основі будь-яких економічних і соціальних перетворень обов`язкова чітка, вивірена, науково обгрунтована стратегія. О.ЛУКАШЕНКО вважає, що науковці повинні бути на півкроку-крок попереду всього суспільства, а розробка такої стратегії – одне з найперших завдань суспільствознавців і гуманітаріїв, з яким вони поки що не справляються.

«Ось Євразійський союз. Що будемо робити, як робити – я не почув думки жодного вченого. Чому я маю сидіти, десь щось продумувати, вигадувати, когось витягувати, просити у нього поради, мало не благати, як діятимемо, і ухвалювати рішення? А якщо я помилюся? Це ж головні питання! Де науковці?», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.

«Адже в уряд я половину вчених залучив. Половина вищих посадовців сьогодні мають ступінь і навіть академіки. Виникає питання: коли ви почнете працювати на державу?», - звернувся Президент Білорусі до присутніх.

«Ви хоча б іноді на телебачення виходили, брали участь у виробленні найважливіших напрямів розвитку нашої держави, захищаючи його від внутрішньої п`ятої колони, наїздів і наскоків з боку, і хоч щось виразно говорили», - сказав О.ЛУКАШЕНКО

Президент пропонує переглянути структуру організації науки в Білорусі, зробивши її більш ефективною і такою, що приносить найбільшу користь країні.

«Давайте порадимося, чи дотримуватися нам традиційних організаційних форм, де провідну роль грає академія наук із розгалуженою мережею інститутів і науково-практичних центрів. Чи, можливо, взяти на озброєння практику західних країн, де фундаментальна наука зосереджена в університетах, а «топові» прикладні дослідження віддано у ведення корпорацій», - сказав Президент Білорусі.

На думку О.ЛУКАШЕНКА, науковці повинні почати заробляти на власних ідеях, перестати сподіватися лише на допомогу держави.

«Нерідко доводиться чути скарги: на науку мало грошей виділяється з бюджету. Але якщо ви такі розумні, а вчені, безумовно, це найрозумніші люди в суспільстві, то чому такі бідні? Чому не заробляєте на власних ідеях?», - запитав О.ЛУКАШЕНКО присутніх.

На зустрічі було порушено також проблему наукових кадрів. Глава держави вважає ситуацію, коли з 25 тис. чоловік, які мають вчений ступінь, в наукових дослідженнях зайнято менш як 4 тис. учених, такою, що насторожує.

«Чим займається решта? Навіщо їм потрібні були ці вчені ступені? Схоже, вже модним стало повісити бірку чи то на лоб, чи то ще кудись і ходити – кандидат наук. А яка віддача від цього кандидата державі? Всі рвуться до ступенів, скаржаться на жорсткість вимог до дисертацій, а потім в науці залишається менш ніж п`ята частина. Думаю, пора суворо запитати з тих, хто є вченим лише за назвою», - наголосив білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО також вважає за необхідне підвищити відповідальність вчених рад, які визначають тематику і спрямованість дисертацій, уважно подивитися на їх склад, компетентність і об`єктивність в роботі.

«Хочу, щоб ви розуміли мою позицію, вона непохитна і не підлягає сьогодні обговоренню. Я не проти того, щоб у нас було багато вчених з великими ступенями. Для мене, як глави держави, це гордість, перш за все. Але, з іншого боку, я абсолютно не приймаю цю моду на кандидатів, докторів тощо. Я хочу, щоб праця вчених була високо оплачуваною, а науковець у суспільстві був справжньою центральною фігурою. Я виходжу з того, що гарний учений – це велика рідкість, їх багато бути не може», - наголосив Президент Білорусі.