Азаров пропонує симпатичним дівчатам з FEMEN свою протекцію у політиці

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що дівчатам з FEMEN можна допомогти потрапити в політику.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на питання одного з користувачів про своє ставлення «до їхніх не зовсім дипломатичних методів діяльності».

«На мій погляд, це дуже симпатичні молоді дівчата, але дуже шкода, що вони знайшли для виходу своєї енергії не зовсім красиве застосування. Якщо вони хочуть займатися політикою, то можна їм допомогти...» - сказав М.АЗАРОВ.