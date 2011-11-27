Донецька міліція підтвердила смерть чорнобильця

У Донецьку міліція підтвердила сьогоднішній факт смерті одного з учасників акції протесту чорнобильців, які оголосили голодування проти скорочення їм пенсійних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Відділу по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН з посиланням на дані лікарів «швидкої допомоги».

За його словами, помер гірник 1942 року народження.

У зв'язку з цим на території наметового містечка біля будівлі регіонального Управління Пенсійного фонду України близько 70 осіб, учасників акції, стали по периметру розібраного і розгромленого штабного намету і вшанували хвилиною мовчання свого товариша.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомі, яких супроводжувала міліція, насильно скрутили штабний намет протестуючих інвалідів-чорнобильців, залишивши голодуючих просто неба.

На місці події були присутні заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Роман РОМАНОВ і начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЕДНЄВ.