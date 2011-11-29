КУПР: перед будинком уряду поспіхом вкопується паркан
08:35, 29 листопада 2011Політика
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Азаров теж вирішив відгородитися?
Навколо будівлі Кабінету міністрів України у понеділок почали встановлювати паркан.
Про це повідомила прес-служба ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції".
"Перед будинком уряду поспіхом вкопується паркан, який, напевно, має захистити чиновників від народного гніву", - зазначили в організації.
"Робітники стверджують, що завалити його, як біля Верховної Ради, буде неможливо - паркан міцно укріплено бетонним фундаментом", - цитує працівників КУПР.
Як відомо, довкола Верховної Ради України встановлено паркан, який уже декілька разів зносили громадяни під час акцій протесту. Потім огорожу відновлювали.
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