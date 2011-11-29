КУПР: перед будинком уряду поспіхом вкопується паркан

Навколо будівлі Кабінету міністрів України у понеділок почали встановлювати паркан.

Про це повідомила прес-служба ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції".

"Перед будинком уряду поспіхом вкопується паркан, який, напевно, має захистити чиновників від народного гніву", - зазначили в організації.

"Робітники стверджують, що завалити його, як біля Верховної Ради, буде неможливо - паркан міцно укріплено бетонним фундаментом", - цитує працівників КУПР.

Як відомо, довкола Верховної Ради України встановлено паркан, який уже декілька разів зносили громадяни під час акцій протесту. Потім огорожу відновлювали.

Українська правда