Пшонка: посади Тимошенко давали їй змогу викручуватися

Екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у попередні роки вдавалося уникати відповідальності за злочини, бо вона обіймала високі посади.

Про це генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє «Українська правда».

"Є злочини, які скоїла Юлія Володимирівна, злочини розкриті, вони в доказах. В одній справі є вирок першої судової інстанції районного суду", - заявив він.

"Злочинів декілька скоїла Юлія Володимирівна. За них треба відповідати, тобто ніякої політики", - наголосив генпрокурор.

В.ПШОНКА нагадав, що у даний час проти Ю.ТИМОШЕНКО порушено низку кримінальних справ, які розслідували ГПУ, Служба безпеки України і податкова міліція.

"Підняли ті кримінальні справи, які були в якісь роки. Але якщо подивитися шлях ТИМОШЕНКО, службовий шлях, і всі ті злочини, які були скоєні, це все при високих посадах: то вона керівник "Єдиних енергетичних систем України", і працює під лобіюванням прем’єр-міністра ЛАЗАРЕНКА, і разом з ним скоює злочини; то вона перший віце-прем`єр в урядові ЮЩЕНКА; то вона народний депутат; то вона прем’єр-міністр", - зазначив генпрокурор.

"І у всі часи всі ці службові посади не давали змоги, якось вона викручувалася, принципово підійти до юридичної правової оцінки того, що вона скоїла", - додав він.

В.ПШОНКА уточнив, що "зараз принципова є оцінка тим злочинам, тим подіям, тим обставинам".

"Давайте розберемося: слідство, обвинувачення, суд, всі судові інстанції... Говорять Європейський суд? Європейський суд. Але всі обставини ці були. Всі ці злочини, за які вона притягується до кримінальної відповідальності, виписані в сьогоднішніх законах України, в Кримінальному кодексі", - підсумував він.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи не боїться він порушення кримінальних справ проти нинішньої влади, у разі зміни керівництва в країні, В.ПШОНКА зазначив: "Я не з лякливих".

"Якщо в рамках закону будуть діяти, то вершити буде нічого, на мою думку. Якщо будуть йти не в ногу з законом, то натворити можна багато чого", - додав він.