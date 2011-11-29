Попов: Ми не будемо економити на афганцях

Київська влада виділятиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям загиблих в Афганістані, проводитиме безоплатну диспансеризацію всіх категорій ветеранів війни у Афганістані, забезпечить постійний контроль медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів, отримання ними безкоштовних рецептів на ліки. Як повідомляє прес-служба КМДА , таку заяву голова КМДА Олександр Попов зробив сьогодні під час підписання Меморандуму про взаємодію і співробітництво між КМДА і Київською міською Спілкою ветеранів Афганістану.

«Ми не будемо економити на афганцях – це принципова позиція влади міста Києва, – наголосив Олександр Попов. – Натомість, ми будемо підтримувати ваші ініціативи, і вони обов’язково знайдуть відображення у міському бюджеті на наступний рік, який ми затвердимо уже найближчим часом».

Основна мета підписання Меморандуму – посилення соціального захисту афганців: забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни, інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, створення належних умов їх життєзабезпечення та шанобливого ставлення до них.

Зокрема, згідно з документом, при КМДА буде утворено Консультативну раду з питань соціального захисту окремих категорій громадян міста Києва, яка і контролюватиме виконання положень Меморандуму.

Серед положень спільної угоди також розробка програми щодо забезпечення житлом афганців, сприяння проведенню заходів по військово-патріотичному вихованню молоді та військово-спортивних змагань тощо.