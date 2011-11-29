Могильов очолив кримських «регіоналів»

Голову Ради міністрів Криму Анатолія МОГИЛЬОВА обрано головою кримської організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення одноголосно ухвалили більше як 400 делегатів конференції парторганізації сьогодні в Сімферополі.

Кандидатуру А.МОГИЛЬОВА вніс перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК.

Раніше, з квітня 2010 року, кримськими «регіоналами» керував голова Ради міністрів Криму Василь Джарти, який помер три місяці тому.

А.МОГИЛЬОВ займає пост прем`єра Криму з 8 листопада.