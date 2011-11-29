Могильов очолив кримських «регіоналів»
14:15, 29 листопада 2011Політика
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Рішення - одностайне
Голову Ради міністрів Криму Анатолія МОГИЛЬОВА обрано головою кримської організації Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення одноголосно ухвалили більше як 400 делегатів конференції парторганізації сьогодні в Сімферополі.
Кандидатуру А.МОГИЛЬОВА вніс перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК.
Раніше, з квітня 2010 року, кримськими «регіоналами» керував голова Ради міністрів Криму Василь Джарти, який помер три місяці тому.
А.МОГИЛЬОВ займає пост прем`єра Криму з 8 листопада.
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