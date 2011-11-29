Кличко каже, що опозиція ставить воза поперед коня

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО заявляє, що сьогодні у суспільстві є запит на політику нової якості, на оновлення політичної еліти. І тому перед тим, як формувати будь-які списки – чи то партійні, чи мажоритарні – спочатку необхідно виробити принципи та критерії висування і підтримки кандидатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

Зокрема, В.КЛИЧКО назвав «дивним» той факт, що «учасники КОДу ще вчора пропонували бойкотувати вибори, а сьогодні говорять про найдемократичніший виборчий закон і вже складають якісь списки, ділять опозицію на «білу і чорну».

«Мене щиро здивували заяви про те, що вже почалося формування якихось списків від опозиції, і хто не побіг записатися в ті списки, той автоматично оголошується ворогом народу. В умовах тотальної недовіри людей до політиків усіх таборів, критичної оцінки всіх партій, починати діалог із суспільством потрібно не зі списків, а з чіткого визначення критеріїв майбутніх кандидатів», – заявив політик.

На переконання В.КЛИЧКА, «формувати списки без визначення критеріїв і принципів – означає ставити воза попереду коня. Парламентські опозиціонери вже наламали дров, підтримавши владу у голосуванні за закон про вибори. Сьогодні потрібно припинити грати по чужих сценаріях, чесно проаналізувати стан справ в опозиційному таборі та розпочати підготовку до виборів з відновлення довіри, узгодження позицій», – вважає В.КЛИЧКО.

Лідер «УДАРу» заявляє, що його партія підтримує ініціативи громадських організацій, які наголошують на необхідності промоніторити попередню діяльність кожного кандидата в депутати і оприлюднити відповідну інформацію, аби люди знали, кого вони вибирають. Окрім того, партія «УДАР» звертається до суспільства та громадських організацій з пропозицією спільно виробити принципи, яким мають відповідати кандидати у народні депутати.

«Сьогодні чимало пристосуванців і кон’юнктурників знову змінюють свою політичну прописку й записуються на всі фронти, аби тільки потрапити у майбутній парламент. Ми проти того, аби подібні персонажі представляли опозицію тільки тому, що їх вчасно хтось там десь затвердив у якомусь списку. Опозиція сьогодні потребує нової якості, тільки тоді вона переможе. Ми не маємо права зловживати довірою людей», – заявив В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що Комітет опору диктатурі створив робочу групу з формування єдиного списку кандидатів від опозиції, які обиратимуться у мажоритарних округах.

«Це знакове рішення для нас, і це означає наступне: вибори у 2012 році проходитимуть у форматі «кандидат від влади - кандидат від опозиції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, ті політичні сили, які не працюватимуть в такому форматі разом з КОД, автоматично працюватимуть з партією влади та Адміністрацією Президента.

Крім того, додав А.ЯЦЕНЮК, робоча група працюватиме над формуванням спільної ідеологічної платформи партій, що входять до Комітету опори диктатурі.