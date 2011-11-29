Кабміну пропонують піти у відставку, «поки не винесли на вилах»

Уряд має піти у відставку добровільно, поки не винесли на вилах. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на прес-конференції в Нікополі (Дніпропетровська область).

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, на її думку, за останні півтора роки уряд своєю неадекватною політикою довів економіку країни до передкризового стану. «Масові протести в країні свідчать про існуючу соціальну напруженість. Люди повинні сьогодні вибирати між їжею і оплатою комунальних послуг – це жахливо», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат висловила упевненість: якщо нинішній Кабмін не піде у відставку, то уникнути фінансово-економічної кризи в країні не вдасться. «Цей уряд провокує в країні кризу, протистояння, і не має права перебувати при владі», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона переконана, що діюча влада повинна розуміти - в країні щодня підвищуються тарифи, зростають ціни в магазинах і скорочуються робочі місця. «Влада повинна бути адекватною. І розуміти, що вона не туди йде, не знає, що робити, і їй пора написати заяву і піти по-доброму, поки її не винесли на вилах», - сказала політик. «Вчора вся Україна була свідком, як до будівлі Донецької обладміністрації підійшли люди, озброєні вилами», - додала вона.

У прес-службі відзначили, що Н.КОРОЛЕВСЬКА перебувала з дводенною робочою поїздкою в Дніпропетровській області. Сьогодні вона відвідала Нікопольський завод феросплавів, де обговорила проблемні питання з представниками металургійної галузі.