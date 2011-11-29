Медведєв передав «привіт» НАТО з Калінінграда

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ розраховує, що запуск нової радіолокаційної станції (РЛС) «Воронеж-ДМ» під Калінінградом буде сприйнято НАТО як перший сигнал готовності РФ до адекватної відповіді на розгортання системи протиракетної оборони (ПРО) в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав на нараді з керівництвом Збройних сил Росії в Калінінградській області.

«Я розраховую, що даний крок буде сприйнято нашими західними партнерами як перший сигнал готовності нашої країни до адекватної відповіді на ті загрози, які несе у собі система протиракетної оборони нашим стратегічним ядерним силам», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, нова станція «Воронеж-ДМ» – це інструмент контролю повітряно-космічного простору, і вона сама по собі не несе загрози нашим сусідам.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що її створення не закриває дверей для діалогу з проблематики ПРО. Президент РФ відзначив, що закладені під час її створення можливості дозволяють використовувати інформацію радіолокаційної станції на користь загальноєвропейської системи протиракетного захисту.

«У будь-якому разі, нас більш не можуть задовольнити звичні заяви про те, що створювана система поетапного і адаптивного переходу до європейської протиракетної оборони не направлена проти Російської Федерації. Ці усні заяви, на жаль, не гарантують захисту наших інтересів. Якщо будуть зроблені інші кроки, то, природно, ми до них готові прислухатися. Однак у будь-якому разі усних заяв мало. Тому, коли нам говорять: це – не проти вас, мені хотілося б сьогодні сказати таке: «Шановні друзі, та радіолокаційна станція, яка сьогодні почала роботу, це теж не проти вас, але це для вас і для розв’язання тих завдань, які ми перед собою ставимо», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

«Якщо наш сигнал не буде почуто, то, як я і сказав 23 листопада, ми розгортатимемо інші засоби захисту, включаючи вжиття жорстких заходів протидії і розгортання ударного угрупування», - додав він.

Міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ повідомив, що нова РЛС контролюватиме до 6 тис. км і триматиме одномоментно близько 500 об`єктів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, під Калінінградом було введено в дію нову російську РЛС «Воронеж–ДМ» як крок у відповідь на розгортання ПРО НАТО в Європі.

23 листопада Д.МЕДВЕДЄВ оголосив комплекс заходів військово-технічного і дипломатичного характеру, якими Росія відповість на розгортання системи ПРО в Європі.

Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія за відсутності домовленостей з США з питання про протиракетну оборону залишає за собою право відмовитися від подальших кроків із роззброєння.

Він нагадав, що поетапне розгортання ПРО в Європі припускає розгортання ракет та інших протиракетних засобів поблизу від російських кордонів і акваторій, що примикають до Росії. Д.МЕДВЕДЄВ також нагадав, що системи ПРО розгортаються у Туреччині, Польщі, Румунії, Іспанії, а Росію ставлять «перед доконаними фактами».