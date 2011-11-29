Могильов випросив у Януковича розширення повноважень автономії Криму

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ виступає за розширення повноважень Кримської автономії і стверджує, що досяг розуміння з цього питання з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Сімферополі.

«Я буквально вчора розмовляв про це з Президентом», - заявив кримський прем`єр.

А.МОГИЛЬОВ уточнив, що автономії потрібні такі повноваження, щоб більшість рішень, які необхідні для життя кримчан, приймалася не в Києві, а в Криму. «Це дозволить швидко і ефективно вирішувати всі питання», - додав голова Радміну АРК.