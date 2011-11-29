ЦВК просить у Мінфіну майже 800 тисяч на вибори
18:57, 29 листопада 2011Політика
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Позачергові місцеві
Центральна виборча комісія затвердила подання щодо обсягів коштів субвенцій з державного бюджету на проведення позачергових місцевих виборів у 2012 році.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Зорема, комісія направить подання до Міністерства фінансів щодо виліення коштів для підготовки і проведення позачергових місцевих виборів, призначених Верховною Радою України на 22 січня 2012 року.
Затверджене подання передбачає обсяг фінансування у сумі 782,1 тис. грн. для позачергових виборів у 17 населених пунктах, що розташовані у 12 регіонах України.
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