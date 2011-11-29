Опозиції підкидають ідею, як використати невдоволення людей

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що громадянам потрібно пропонувати такі способи вираження протесту, які дозволять їм без політичних навичок твердо заявити про свою позицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила у інтерв`ю інтернет-виданню «Лівий берег».

«Нинішня влада розуміє два аргументи: силу або гроші. Грошей немає – ні в людей, ні у партій, уже навіть кредити Україні не виділяють. Значить, залишається сила. Ми, опозиція, зобов`язані таку силу акумулювати і перетворити у новий політичний чинник», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що акумуляція сили через об`єднання всіх незадоволених владою – це перше завдання опозиції. «Для цього треба ефективно попрацювати по всій країні: допомогти людям висловити незгоду, змусити владу до них прислухатися. Подивіться опитування: 70-75% громадян заявляють, що не згодні з діями влади. Але владі від цього ні холодно, ні жарко. Треба перетворити незгоду в політичну силу, а силу - у владу. Це важке, але вирішуване завдання», – упевнена народний депутат.

Як приклад того, як незгода може вилитися у політичний протест, вона навела заплановану на 1 грудня Громадянським рухом «Вперед!» Всеукраїнську протестну акцію «Переоблік влади».

«Суть дуже проста: щоб висловити незгоду, досить рівно опівдні автомобілістам посигналити гудками своїх машин, підприємцям – повісити табличку «Переоблік» у магазині, службовцю – в установі... Людям пропонується почати діяти в тому їх життєвому середовищі, яке влада руйнує», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, не всі люди готові до тих дій, які їм пропонують політики. «Приїхати кудись на Майдан, мерзнути в наметі, стояти на мітингах – не всі люди до цього готові, їм ще працювати треба, годувати свої сім`ї. Необхідно пропонувати їм більш зрозумілі способи висловити протест, ті, що не вимагають навичок політичного активіста, але дозволяють твердо заявити позицію», – заявила політик.

«Почнеться з малого, але коли ви почуєте гудки сотень машин, побачите, що не тільки ви проти розвалу в країні, але і ваш сусід, ваш колега, ...це може стати серйозним стимулом для подальшої мобілізації. І одного разу підніметься вся країна. Згадайте, ще у вересні 2004 кияни посміювалися над диваками, які перев`язували дерева помаранчевими стрічками», – нагадала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, сьогодні є трикутник: влада, опозиція і народ, в якому народ і опозиція не знаходять точок дотику, оскільки борються із владою кожен сам по собі. Політик вважає, що завдання нових політиків України – відновити комунікацію з людьми, «об`єднати зусилля народу та опозиції». «Ті, хто це зрозуміє і зможе реалізувати, ті візьмуть владу і змінять ситуацію в країні», – переконана вона.