Наливайченко каже, що Ющенко пройде люстрацію на окрузі

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що відомі політики, які перебували при владі, мають балотуватися на наступних парламентських виборах у мажоритарних округах.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті «День», коментуючи інформацію про те, що за рішенням політради партії мажоритарна система виборів повинна стати своєрідною люстрацією для політиків, зокрема, й екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

"Той, хто має сміливість називати себе політиком, особливо ті, хто вже був при владі, повинні піти на вибори по мажоритарних округах, прозвітувати, таким чином, пройти народну люстрацію. Це моя особиста політична позиція", - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, і влада, й опозиція повинні застосувати, в першу чергу, щодо "себе любимих" ті механізми, про які так багато говорять: підзвітність влади, і колишньої у тому числі, перед народом.

«Якщо говорити про нашу політичну силу, то це вже вирішене питання: ми підемо на мажоритарні округи і пройдемо люстрацію», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він наголосив на об’єднанні зусиль опозиції на захист чесних виборів і на необхідності створити спільний список на базі КОДу.

«На Комітеті опору диктатурі ми прийняли дуже важливе політичне рішення про об’єднання – реальне, про спільні політичні дії під час виборчої кампанії. Але ж для чого після цього робити заяви: Ті, хто не з нами, той проти нас? (28 листопада в ефірі «5 каналу» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив: «Хто не з об’єднаною опозицією, той - з ЯНУКОВИЧЕМ»). Автоматично проти? Це неправильно. Не можна відразу ставити умови, які ніяк не сприяють об’єднанню. А політичні партії, які не увійшли у КОД? Наприклад, УДАР чи «Громадянська позиція». Це наші друзі і партнери по опозиції. Тому перед нами зараз стоїть не тільки питання люстрації, але й об’єднавчі дії всередині КОДу. Зараз дуже небезпечне проведення цих розподільчих ліній: тут фронт, а там не фронт…», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Не можна вважати, що тільки одна політична сила і тільки один політичний лідер правий. «Вождизм» - це найгірша хвороба української опозиції. Та й не тільки опозиції. Я всіляко за те, щоб розширювати формат КОДу, запрошувати непарламентські сили, громадські рухи. На мій погляд, рух афганців, рух чорнобильців мають повне право бути в Комітеті опору диктатурі", - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.