Попов: За 15 років Київ має стати центром розвитку бізнесу у регіоні

За 15 років Київ має стати центром розвитку бізнесу у своєму регіоні. «Ми ставимо перед собою дуже амбітні плани – збільшити за 15 років економічний потенціал міста вдвічі. Тому одним із завдань міської влади є створення умов для розвитку бізнесу, над чим ми зараз і працюємо», – сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час презентації основних положень Стратегії розвитку Києва до 2025 року на круглому столі з питань бізнес-управління у Вашингтоні.

Як повідомляє прес-служба КМДА, він зазначив, що міська влада бачить Київ містом, яке стане центром ділової і фінансової активності у своєму регіоні, зберігши свою архітектурну та культурну унікальність. У столиці постійно зростатиме якість життя його мешканців та будуть створені умови для розвитку бізнесу.

Також Олександр Попов наголосив, що сьогодні Київ – це 20% економіки України і розвиток міста суттєво впливає на розвиток держави в цілому.

«Розробляючи Стратегію, ми проаналізували економічну ситуацію в місті та визначили основним інтенсивний сценарій розвитку. Саме його реалізація дозволить нам забезпечити зростання економіки міста в середньому на 6,5% щороку та наблизити рівень життя киян до стандартів життя мешканців європейських міст», – підкреслив Олександр Попов.