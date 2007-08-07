Апетити Мороза не дозволили створити спільний список з Партією регіонів?

Партія регіонів і Соціалістична партія України (СПУ) не змогли створити загальний виборчий список для участі в дострокових виборах через завищені запити соціалістів. Про це повідомив народний депутат V скликання від Партії регіонів Олександр Стоян в ефірі "5 каналу".

Він відзначив, що з соціалістами "була попередня розмова" про можливість створення спільного блоку або списку, повідомляє ЛігаБiзнесIнформ. За словами О.Стояна, Партія регіонів не могла погодитися на вимоги СПУ щодо кількості представників соціалістів у списку, їх порядкових номерів і майбутніх посад. Він заявив, що причиною неможливості формування загального списку стали "дуже високі запити наших колег". В результаті цього, відзначив народний депутат, Партія регіонів ухвалила рішення йти на дострокові вибори самостійно.

Як відомо, 4 серпня Х з`їзд Партії регіонів затвердив список кандидатів в народні депутати для участі в позачергових парламентських виборах 30 вересня. Того ж дня на своєму з`їзді власний список затвердила і Соцпартія.