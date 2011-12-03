Чорнобильці додали до вимог відставку Януковича та парламенту

У Донецьку голодуючи чорнобильці вимагали «припинення узурпації влади» і негайного проведення виборів Президента і парламенту.

Відповідну заяву вони розповсюдили через засоби масової інформації.

Один із членів ініціативної групи інвалідів-чорнобильців Едуард КАПУСТІН повторив кореспонденту УНІАН основні вимоги, які висунули голодуючі у своїй заяві.

«Керуючись статтями №№ 5, 69 Конституції України, ми вимагаємо негайного скасування усіх нормативних актів, які обмежують або скасовують соціальні, економічні і цивільні права і свободи громадян України; безумовного виконання урядом усіх соціальних зобов'язань; негайного припинення узурпації влади і проведення виборів Президента і парламенту, як того вимагає Конституція 1996 року», - сказав чорнобилець.

За словами Е.КАПУСТІНА, ці вимоги «стали підсумком того, що сьогодні відбувається з нами в цій країні».

«Не треба нам підвищення пенсій, треба виконувати закон. Уряд зараз говорить, що підвищить нам пенсії, але водночас нарікає, що в бюджеті грошей немає. Як це стикується? Ми не просимо збільшувати пенсії, хай діють закони, зокрема чорнобильський закон», - сказав Е.КАПУСТІН.

Він заявив, що «Кабінет міністрів як виконавчий орган захопив законодавчу владу, він своїми актами підминає закон. Відбувається узурпація влади, а Президент – він гарант, людина, навіть більше, ніж людина, яка гарантує виконання конституційних норм».

«Якщо Кабінет міністрів як орган влади проти Конституції порушив права людей і діє як невідомо хто… І якщо гарант не стежить за цим, то треба його у відставку», - вважає Е.КАПУСТІН.

Він підкреслив, що всі протестуючі в наметовому містечку підтримали таку заяву.

«Це наші спільні вимоги, це те, на чому ми стоїмо. Врешті-решт, скільки можна випрошувати милостиню», - сказав інвалід-чорнобилець.