У Херсонській ОДА підказали міліції, де лежать «невраховані гроші»

Перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації В’ячеслав БІЛИЙ запропонував начальникові обласного управління внутрішніх справ Валерію ЛИТВИНУ посприяти наповненню обласного бюджету шляхом боротьби з незареєстрованою зайнятістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БІЛИЙ заявив учора на засіданні в УВС області за участю заступника міністра внутрішніх справ Дмитра ВОРОНИ.

«У Херсоні за результатами моніторингу на ринках міста працюють до семи тисяч не оформлених працівників. Звідки взятися бюджету? Нам треба всім боротися з цим», - заявив перший віце-губернатор.

За його словами, «як приклад, у Росії після арешту ХОДОРКОВСЬКОГО платежі до державного бюджету від підприємств видобувної галузі виросли у 80 разів. Треба і нам пошукати резерви».

Також В.БІЛИЙ висловив упевненість у тому, що через невиконання планових показників міського бюджету Херсона є всі шанси не виконати з необхідним перевиконанням (5%) бюджет області і, відповідно, не одержати можливості розподілити додатково зароблені впродовж року 30 млн. грн.

"За результатами роботи за 11 місяців такі підозри є", - сказав В.БІЛИЙ.

В.ЛИТВИН на зауваження В.БІЛОГО промовчав.

Але заступника губернатора підтримав Д.ВОРОНА, який одразу ж у залі засідання дав доручення начальникові обласного Управління з питань боротьби з економічними злочинами (УБЕЗ) і начальникові обласного Управління з питань боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) до кінця цього року перевірити всі районні держадміністрації, мерії і сільради на предмет несплачених в дохід держави коштів.

«Потрібно перевірити всю бюджетну сферу. Я впевнений, що там знайдуться приховані резерви. І все знайдене, за погодженням з облдержадміністрацією, передати на розвиток обласного управління міліції», - заявив Д.ВОРОНА.

Заступник міністра зобов`язав результати перевірки "прихованих бюджетних ресурсів" покласти йому на стіл до 10 січня наступного року.