Під Івано-Франківськом горів цех хімічного заводу
17:09, 03 грудня 2011Політика
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Пожежу гасили три години
Сьогодні близько 10.00 на заводі тонкого органічного синтезу «Барва» у селі Ямниця Тисменицького району поблизу Івано-Франківська спалахнула пожежа.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, пожежні понад три години гасили пожежу.Горів шостий цех заводу, який нині не діє.
Жертв і загрози довкіллю немає. Причини пожежі і збитки встановлюються.
За даними кореспондента УНІАН, як тільки у місті поширилася інформація про пожежу, місцеві жителі почали рекомендувати один одному не виходити на вулицю і щільно закривати вікна.
Довідка УНІАН. ЗАТ ТОС «Барва» виготовляє барвники для промислових підприємств та побутової хімії.
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