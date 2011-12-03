Партії Жебрівського і Матвієнка об’єдналися

Партія «Українська платформа» та УРП «Собор» на спільному з’їзді в Києві в суботу, 3 грудня, ухвалили рішення про об’єднання в одну партію з назвою Українська платформа «Собор».

Про це ZN.UA повідомила прес-секретар «Української платформи» Оксана Коссе.

Головою нової партії обрано Павла Жебрівського, який очолював «Українську платформу», його заступником — лідера УРП «Собор» Анатолія Матвієнка.

Як уточнила О. Коссе, нова партія створюється на основі УРП «Собор» і змінить назву — на Українська платформа «Собор».

При цьому партію «Українська платформа» буде розпущено.

«Це перший випадок в українській політичній історії, коли одна партія жертвує собою в ім'я загальних цілей», — зазначила О. Коссе.