Чорнобильці, які голодують під Кабміном, погрожуть вже «сухим голодуванням»

Чорнобильці, які голодують у Києві біля будинку уряду, обіцяють із завтрашнього дня відмовитися від вживання рідини і оголосити суху голодовку, якщо уряд протягом сьогоднішнього дня не дослухається до їхніх вимог і не прийме відповідне рішення щодо збереження пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учасники акції заявили сьогодні журналістам.

Наразі, за словами чорнобильців, у парку, напроти Кабміну, голодують 40 осіб. Одна людина, яку днями госпіталізувала «швидка», була змушена повернутися додому у Луганську область. Також чорнобильці повідомили, що ця ніч минула спокійно, ніхто зі співробітників міліції на них більше протоколів не складав. Єдине, на що поскаржилися учасники акції – міліція не дозволила їм без будь-яких чітких пояснень встановити на місці проведення акції Державний прапор України.

Довідка: сухе голодування - відмова від вживання не лише їжі, але і води. За різними даними людина може прожити без води від 3 до 12 днів залежно від підготовки, стану організму, зовнішніх умов.