Томенко: оточення і охорона Януковича роблять ведмежу послугу Україні

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО застерігає, що заяви влади про загрози терактів в Україні можуть призвести до відмов іноземців їхати на Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це політик сказав, коментуючи вчорашні заяви Управління державної охорони про посилення заходів безпеки, зокрема під час візиту Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у Донецьку область, через збільшення кількості погроз скоєння терористичних актів.

Зокрема, на думку віце-спікера, найближче оточення Президента та його охорона робить «ведмежу послугу» не лише самому Президентові, а й Україні.

М.ТОМЕНКО зазначив, що в оточенні Президента знову стали популярними заяви та інформація про нібито підготовку терактів проти Президента чи влади. «Зрозуміло, що з одного боку влада намагається створити прецедент і під цим приводом Президент та його команда взагалі не будуть спілкуватися із суспільством і громадою. А з іншого боку – матимуть підставу у будь-який момент розігнати акцію протесту чи мітингуючих під егідою загрози теракту», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас найбільша проблема, на думку віце-спікера, полягає в тому, що «ми і так маємо проблему із сприйняттям України у Європі, зокрема, напередодні проведення Євро». Він нагадав, що вже й так більшість футбольних команд, які планують брати участь у Чемпіонаті, на сьогоднішній день відмовляються розглядати Україну як базу для розміщення. «Абсолютна більшість команд не вважає за краще жити і тренуватися в Україні», - повідомив політик. «А такі заяви взагалі можуть створити проблему, через яку значна кількість іноземців, які збиралася як туристи та вболівальники приїхати до України, відмовиться це зробити», - додав він.

Найсумніше, на переконання М.ТОМЕНКА, що «з одного боку витрачаються шалені бюджетні кошти на формування позитивного іміджу України за кордоном, натомість реальні дії влади все більше і більше відштовхують світ від України».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня вперше за десять років журналістів перед поїздкою в Донецьку область для висвітлення приїзду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на Єнакіївський металургійний завод ретельно оглянули в аеропорту Донецька.

В Управлінні державної охорони з цього приводу пояснили, що це було зроблено у зв’язку з тим, що в області почастішали випадки погроз про теракти.