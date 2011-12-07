Азаров знайшов мільярд з гаком на будівництво нових в'язниць

Впродовж 2012-2014 років в межах видатків на утримання Державної кримінально-виконавчої служби будуть виділені кошти для введення в експлуатацію законсервованих будівель та будівництво нових закладів утримання для засуджених.

Відповідний проект змін до Кримінально-виконавчого кодексу щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань було затверджено сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За даними міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, станом на сьогодні для розміщення засуджених у виправних колоніях необхідно облаштувати додатково 33 тис. місць. Це потребує витрат у сумі понад 1152,6 млн. грн.

Досі, за словами міністра, у зв‘язку з обмеженим фінансуванням держава була не спроможна забезпечити норми житлової площі на одного засудженого – не менш як чотири квадратних метра.

Проектом закону пропонується поступово забезпечити на практиці зазначену норму житлової площі до 2015 року. Зокрема, упродовж 2012-2014 років поступово, в межах видатків на утримання Державної кримінально-виконавчої служби, вводити в експлуатацію раніше недобудовані та законсервовані будівлі, а також здійснити будівництво нових закладів для засуджених.

Реалізація цього закону, за словами міністра, дозволить здійснити заходи зі створення додаткових місць тримання засуджених в установах виконання покарань та поліпшити умови їх тримання.