Попов обговорив з послом Франції перспективи співпраці

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ і Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Ален РЕМІ обговорили перспективи подальшої співпраці Києва та французьких міст-побратимів - Парижа та Тулузи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це йшлося під час їхньої зустрічі в Києві.

«Нещодавно я відвідав із робочим візитом Париж, де мав ряд зустрічей із провідними французькими політиками, громадськими діячами та бізнесменами. Усі вони висловлюють зацікавленість у співпраці зі столицею України», – сказав О.ПОПОВ.

Він додав, що київські спеціалісти наразі активно працюють із французькими колегами. Так, представники «Київміськбуду» відвідали Париж, аби ознайомитися з технологіями, які використовує у будівництві еко-будинків компанія Natteko.

«Я переконаний, що незабаром ми реалізуємо такий спільний проект у Києві», – сказав голова КМДА.

Окрім того, до кінця року О.ПОПОВ планує зустрітися з колишнім міністром Франції Аланом МАДЛЕНОМ, який відвідає Київ.