12 чорнобильців із 30, що сидять під Кабміном, оголосили сухе голодування
Одній із учасниць акції стало зле
12 чорнобильців, які проводять свою акцію біля Кабінету міністрів, сьогодні вранці оголосили сухе голодування.
Як передає кореспондент УНІАН, вони розтягнули напроти Кабміну на схилі плакат «Оголошуємо сухе голодування», демонстративно вилили воду і розпочали акцію.
Загалом біля будівлі уряду голодують близько 30 чорнобильців.
Водночас одній з учасниць акції голодування стало зле. Їй допомогли дістатися до автомобіля «швидкої допомоги», який постійно чергує біля учасників акції, де їй зараз медики надають допомогу.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у Києві група чорнобильців з різних регіонів оголосила голодування біля Кабінету міністрів. Вони розташувалися у Маріїнському парку навпроти будівлі уряду. Чорнобильці вимагають від держави виконати рішення судів щодо виплати їм заборгованості із пенсій.