У Іващенка загострилися болі в хребті

8 грудня під час зустрічі з адвокатами колишньому т.в.о. міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ, у якого тривалий час спостерігається загострення хвороби хребта, раптово стало зле, через що лікарі СІЗО були змушені у присутності захисників зробити йому знеболювальний укол.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, це сталося у спеціальній камері для зустрічей ув’язнених у СІЗО з адвокатами.

«Для того, щоб дістатися цієї кімнати, треба піднятися на другий поверх. Але ІВАЩЕНКО, спираючись на палицю, ледве дійшов до кімнати, і під час розмови з нами в нього виник різкий біль у хребті. В результаті чого ми були змушені негайно викликати лікарів медчастини ізолятора, щоб вони зробили нашому підзахисному хоча б знеболювальний укол», - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, якщо раніше через захворювання хребта у В.ІВАЩЕНКА були проблеми з рухомістю однієї ноги, тепер така проблема виникла і з другою ногою.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – узяття під варту.

1 грудня цього року Печерський районний суд Києва відклав до 9 грудня розгляд кримінальної справи В.ІВАЩЕНКА у зв'язку з тим, що конвойна служба не доставила його до зали судових засідань через погіршення стану здоров’я.