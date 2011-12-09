Королевська: закон про ринок землі зробить українців жебраками

Прийнявши в цілому законопроект про ринок землі, чинна влада остаточно позбавить фермерів можливості працювати в аграрному бізнесі. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи УНІАН прийнятий в першому читанні законопроект «Про ринок землі» (№ 9001-д).

«Продаж землі за «схемою», запропонованою владою, просто-напросто краде наше майбутнє. Прийнятий закон зробить жебраками всіх українців, що мають відношення до землі, - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Влада зробила все, щоб остаточно позбавити малих та середніх підприємців можливості працювати в аграрному бізнесі: фермерські господарства розчерком пера просто виключили зі списку суб`єктів, яким дозволено купувати землю».

Депутат відзначила, що прийнятий у першому читанні законопроект передбачає: запровадження державного оператора-монополіста на ринку землі; виключення фермерських господарств з переліку суб`єктів, що мають право на придбання земель с/г призначення; створення Земельного банку, наділеного монопольним становищем щодо земельної іпотеки.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, запровадження державного оператора на ринку землі, що має монопольне право на реєстрацію всіх земельних операцій, створить необмежену корупційну схему, оскільки, згідно з новою редакцією документа, жодної відповідальності за свої дії державний оператор не несе. Разом з тим, внесення Земельного банку до переліку суб`єктів, що мають право на придбання землю, наділяє його монопольним становищем щодо земельної іпотеки, а це, відповідно, позбавляє інші банки такої можливості.

«Нинішній законопроект про ринок землі - це енциклопедія державної корупційної машини у земельній галузі, - підкреслила народний депутат. - Прийняття його в сьогоднішньому вигляді - це злочин перед своїм народом».

Принципове рішення про запровадження ринку землі в Україні, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, повинно бути прийнято тільки громадянами шляхом проведення всеукраїнського референдуму.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 р. в Україні припиняє діяти мораторій на продаж земель с/г призначення.

Сьогодні, 9 грудня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 9001-д «Про ринок землі». Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів.

Нагадаємо, 17 листопада 2011 р. повернула в профільний комітет для підготовки до повторного першого читання проект закону «Про ринок землі». За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226.