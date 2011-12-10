«Батьківщина» вперше випередила Партію регіонів у соцопитуваннях

Партія «Батьківщина» вперше випередила Партію регіонів у соціологічних опитуваннях щодо наступних парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник фірми «Юкрейніан Соціолоджі Сервіс» Олександр ВИШНЯК, презентуючи спільне з фондом «Демократичні ініціативи» опитування громадської думки щодо наступних парламентських виборів.

О.ВИШНЯК підкреслив, що вперше серед тих, хто відповів, що піде на вибори, партія «Батьківщина» набрала більше, ніж Партія регіонів, 18,8%, тоді як Партія регіонів на відсоток менше – 17,8%.

При цьому соціологи дослідили падіння рейтингу Партії регіонів, зокрема, в березні рейтинг Партії регіонів становив 22,8% і за декілька місяців Партія регіонів втратила 5%. При цьому більше всього вона втратила на Донеччині та в Криму.

О.ВИШНЯК зауважив, що раніше Партія регіонів на Донеччині мала підтримку 44%, а зараз всього 24%.

«Ці 20% здебільшого пішли в нікуди, але деякі пішли комуністам та «Фронту змін», - сказав соціолог.

«Батьківщина» порівняно з березнем збільшила свою підтримку трохи більше, ніж на 2%. У березні вона мала 16,1, у грудні – 18,8%.

Також він констатував значне підвищення рейтингу «Фронту змін» 11,4% в грудні, порівняно з березневими 5,5%, та КПУ – 8,4% в грудні, у березні – 4,4%.

Також соціолог констатував, що шанси потрапити у парламент є у партії «УДАР», яка в грудні набрала 5,8% (у березні – 2%) та у «Сильної України» – 4,4% (у березні 4,7%).

Не дотягує до нового прохідного бар’єру партія «Свобода» - 3,3% (у березні 3,5%).

Менше 2% набирають Народна партія, Громадянська позиція, Наша Україна, Партія зелених України. Решта партій набирають менше 1%.

При цьому соціолог відзначив, що у грудневому опитуванні вони не ставили графи проти всіх. Хоча у березневому 11,8% респондентів висловили бажання голосувати проти всіх.

Також у грудні зменшилась кількість тих, хто ще не визначився – 15,7% порівняно з березнем – 22,2%.

Опитування проводилось з 22 листопада по 6 грудня.

Було опитано 2 тис. 12 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України, похибка становить 2,2%.