Тейшейра: суд над Тимошенко в СІЗО - відверте порушення прав людини

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що проведення виїзного засідання суду у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в СІЗО відверто порушує Європейську конвенцію з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ з нагоди Дня прав людини, який відзначається 10 грудня.

«Ми хочемо сказати, що погоджуємося з позицією пані КАРПАЧОВОЇ щодо того, що те, що діється, відверто порушує європейські конвенції», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи були в історії ЄС випадки, коли судове засідання у справі високопосадовців проводилося у приміщенні СІЗО, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав: «Я не можу пригадати, щоб на моїй пам’яті траплялися схожі випадки з колишніми політичними діячами, керівниками високого рангу і навіть просто громадянами за таких обставин, щоб вони зазнавали таких умов ув’язнення».

Він зазначив, що представники ЄС дуже переймаються ситуацією, що склалася останнім часом в Україні.

Він повідомив, що ЄС має відповідний орган, який здійснює постійне спостереження останнім часом за перебігом подій щодо судової справи над Ю.ТИМОШЕНКО – це Датський Гельсінський комітет.

Ж.ТЕЙШЕЙРА поінформував, що представник цього комітету, який є колишнім прокурором, відвідає Україну наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у камері Лук’янівського СІЗО проходило виїзне засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу у справі ЄЕСУ.

Суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, вже арештованої у "газовій справі", запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.